Résultat des législatives à Ménestreau-en-Villette : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Ménestreau-en-Villette lors du premier tour de la présidentielle avec 33,48%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,06%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,19% et 8,09% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,86% contre 59,14%.

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Ménestreau-en-Villette il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,79% au premier tour, contre 29,70% pour Carine Barbier (La République en Marche), Ménestreau-en-Villette étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Loiret. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Carine Barbier (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Ménestreau-en-Villette

Dans la commune de Ménestreau-en-Villette, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,23%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 613 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,81%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,5%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Ménestreau-en-Villette mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,21% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.