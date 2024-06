Résultat des législatives à Mercurey : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Mercurey le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 186 électeurs de Mercurey se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 33,94% des votes devant Valérie Hayer à 16,42% et François-Xavier Bellamy à 15,88%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Mercurey en 2022 ? Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. Mercurey avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,83%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 29,51% des voix. Mercurey n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Éric Zemmour et Valérie Pécresse, avec seulement 13,22% et 10,28% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,97% contre 56,03%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Aux législatives en 2022 à Mercurey, le RN finissait à la deuxième place, 22,18% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 32,86% pour Rémy Rebeyrotte (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 57,26%. Rémy Rebeyrotte s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Mercurey façonne les résultats électoraux ? Devant le bureau de vote de Mercurey, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 224 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 113 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 698 foyers fiscaux. Dans la localité, 14,22% des résidents sont des enfants, et 28,03% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 607,52 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Mercurey, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Mercurey : la mobilisation des électeurs aux législatives Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2024 à Mercurey (71640). L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, sont par exemple susceptibles de ramener les électeurs de Mercurey dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 76,95% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 76,95% au premier tour, soit 761 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,41% au premier tour et seulement 51,21% au second tour. Quel député remplacera Rémy Rebeyrotte dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire ?