Résultat des législatives à Mirabeau : l'élection 2024 en direct

17:24 - 38,82% pour la liste de Jordan Bardella à Mirabeau au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mirabeau, à 38,82%, soit 269 voix dans la ville. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,12% et Valérie Hayer à 10,68%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Mirabeau en 2022 ? C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Mirabeau lors de la présidentielle avec un score de 29,47% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,36% et 18,2% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 11,26% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 52,87%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour ces législatives, à l'échelle locale. Les élections législatives avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Mirabeau. On retrouvait en effet Marie Thomas de Maleville devant ses concurrents au premier tour, avec 24,48% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Vaucluse. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,98%.

11:02 - Analyse socio-économique de Mirabeau : perspectives électorales Comment la population de Mirabeau peut-elle affecter les résultats des législatives ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,03%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,52%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 586 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,63%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,33%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Mirabeau, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - Elections législatives précédentes à Mirabeau : l'impact de l'abstention L'observation des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 1 055 personnes en âge de voter à Mirabeau, 32,8% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 38,8% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,49% au premier tour et seulement 51,7% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Mirabeau pour les législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.