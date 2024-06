Résultat des législatives à Mitry-Mory : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels pourraient être les reports pour les voix de gauche à Mitry-Mory ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, avance sans garantie. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Mitry-Mory, le binôme Nupes avait en effet glané 42,08% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 6,78% à Mitry-Mory pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 32,75% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,48% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 45% cette fois.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Mitry-Mory avant les législatives ? Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais des éléments émergent… La progression du RN est déjà forte à Mitry-Mory entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,5%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,67%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 31% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella à son niveau national à Mitry-Mory aux européennes Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà. Même si tous les secteurs ne sont pas touchés. Le RN n'a pas réussi à convaincre il y a quelques jours en effet, à Mitry-Mory, la liste de Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 30,67% aux européennes. La liste de Manon Aubry confisquait la première position avec 32,75%.

14:32 - Mitry-Mory avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Mitry-Mory que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 22,85% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 39,11%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,85% et Emmanuel Macron avec 18,1%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 42,36% contre 57,64%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Mitry-Mory ? Il y a deux ans, lors des législatives à Mitry-Mory, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,91% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 42,08% pour Ersilia Soudais (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 61,35%. Ersilia Soudais s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Mitry-Mory : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Mitry-Mory regorge de diversité et d'activités. Avec ses 20 627 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 474 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 5 533 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 23,63% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,76% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 2 469 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 17,22%, Mitry-Mory est un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 26,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1474,73 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Mitry-Mory, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Mitry-Mory ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les européennes du mois de juin 2024, 53,68% des inscrits sur les listes électorales de Mitry-Mory avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 55,37% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 61,04% au premier tour et seulement 59,93% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,92% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 34,14% au second tour.