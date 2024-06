Résultat des législatives à Mogneville : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Le RN tirait son épingle du jeu à Mogneville lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de l'Oise, c'est Tristan Szyszka qui arrivait en tête au premier tour avec 33,26%. Maxime Minot (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,63%.

Quel portrait faire de Mogneville, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 490 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 158 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 439 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (91,27%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 23,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 49,43% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 149,18 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Mogneville, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Mogneville ?

Au cours des dernières années, les 1 529 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,63% au niveau de Mogneville. Le taux d'abstention était de 51,57% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,09% au premier tour et seulement 55,06% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 22,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 23,08% au second tour.