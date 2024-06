En direct

19:51 - À Mondeville, quels seront les reports des voix de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mondeville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 43,87% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 19,79% à Mondeville pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 9,78% de Manon Aubry (LFI), les 5,74% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,43% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 36% cette fois.

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Mondeville lors des législatives ? Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 20% à Mondeville lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le RN est même crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Mondeville il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Dans le détail, 1029 électeurs de Mondeville ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a enregistré 28,68% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 19,79% et Valérie Hayer à 14,58%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Mondeville au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Mondeville avait voté pour Marine Le Pen à 23,69% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 26,34% et 25,85% des votes. Le second tour ne sera pas plus gagnant pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 60,47% contre 39,53% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Mondeville ? Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Mondeville, cumulant 16,7% des suffrages sur place, contre 43,87% pour Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Élections législatives à Mondeville : impact de la démographie et de l'économie locale A mi-chemin des législatives, Mondeville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 075 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 004 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (75,34%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Mondeville abrite une communauté diversifiée, avec ses 371 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,45%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2064,36 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Mondeville, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Mondeville (14120) ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Lors des élections européennes de début juin, le taux d'abstention s'était hissé à 49,03% des inscrits sur les listes électorales de Mondeville. Le taux d'abstention était de 46,02% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,61% au premier tour. Au deuxième tour, 52,91% des votants ne se sont pas déplacés. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.