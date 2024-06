Résultat des législatives à Mont-Dore : l'élection 2024 en direct

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très analysé. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Mont-Dore, obtenant 18,02% des voix sur place, contre 28,54% pour Laurence Vichnievsky (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Mont-Dore choisira d'ailleurs Laurence Vichnievsky au second tour, finalement en tête localement avec 61,35%.

11:02 - Dynamique électorale à Mont-Dore : une analyse socio-démographique

Comment les habitants de Mont-Dore peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec 23% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,59%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (83,6%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 511 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,84%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (27,34%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 74,65%, comme à Mont-Dore, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.