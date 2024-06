Résultat des législatives à Mont Lozère et Goulet : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Mont Lozère et Goulet au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 24,19% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Mont Lozère et Goulet. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,98%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec 12,37% des voix pour sa part. Avec 49,38%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,62%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Mont Lozère et Goulet ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Le RN ne convainquait pas à Mont Lozère et Goulet il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 11,87% au premier tour, contre 22,26% pour Sandrine Descaves (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Mont Lozère et Goulet étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Lozère. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Pierre Morel A L'Huissier (Union des Démocrates et des Indépendants) pour la première position localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Mont Lozère et Goulet aux élections législatives Quel impact aura la population de Mont Lozère et Goulet sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,24% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 63 hab par km² et 39,65% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (30,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 554 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,00%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 63,39%, comme à Mont Lozère et Goulet, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Les législatives démarrent à Mont Lozère et Goulet : quel sera le taux de participation ? À Mont Lozère et Goulet (48170), l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 58,19% au premier tour et seulement 60,71% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Mont Lozère et Goulet ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,2% des votants de la ville, contre un taux de participation de 79,73% au premier tour, soit 759 personnes.