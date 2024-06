En direct

19:43 - À Montagny, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait terminé à 8,08% à Montagny le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 2,14% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,14% de Marie Toussaint (EELV) et les 0% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 12% sur place. Pour le premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 13,43% des suffrages dans la commune.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Montagny Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du Rassemblement national à Montagny Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est notable. Dans le détail, 181 votants de Montagny ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, attirait ainsi 42,99% des voix face à Marion Maréchal à 12,35% et Valérie Hayer à 11,16%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Montagny lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 35,17% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Montagny. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,3%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 9,62% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'était aussi imposée au 2e tour avec 54,84%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Montagny ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très scruté. Il y a deux ans, lors des législatives à Montagny, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,7% des votants ayant choisi son binôme, contre 29,98% pour Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (69,63%). Antoine Vermorel-Marques remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Montagny Quel impact auront les habitants de Montagny sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,52%. En outre, le taux de ménages propriétaires (76,02%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Avec ses 11,83% d'agriculteurs pour 1 100 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,45%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montagny mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,95% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Montagny Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? Lors des dernières élections européennes, 47,38% des électeurs de Montagny (Loire) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 47,11% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,56% au premier tour. Au second tour, 55,94% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 820 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,66% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 20,85% au premier tour.