Résultat des législatives à Montaigu-de-Quercy : l'élection 2024 en direct

17:24 - Une victoire du RN à Montaigu-de-Quercy début juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montaigu-de-Quercy, à 36,86%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 11,82% et Raphaël Glucksmann à 11,64%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Montaigu-de-Quercy au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Montaigu-de-Quercy que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait accumulé 27,25% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 21,74% et 17,72%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,75% contre 47,25%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Montaigu-de-Quercy Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Montaigu-de-Quercy. On retrouvait en effet Marine Hamelet en tête au premier tour, avec 27,54% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,69%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,31%.

11:02 - Élections à Montaigu-de-Quercy : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Montaigu-de-Quercy comme partout ailleurs. Avec ses 1 296 habitants, ce village cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 136 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 392 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (59,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 130 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 56,38% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 386,38 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Montaigu-de-Quercy, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Législatives précédentes à Montaigu-de-Quercy : retour sur la participation électorale Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 61,72% des électeurs de Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 61,91% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,85% au premier tour et seulement 56,2% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Montaigu-de-Quercy ? En comparaison, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record.