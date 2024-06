Résultat des législatives à Montceau-les-Mines : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 22% et 26% à Montceau-les-Mines à l'issue de ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Montceau-les-Mines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,83% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 11,81% à Montceau-les-Mines pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 26% sur place.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Montceau-les-Mines Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive à près de 30% à Montceau-les-Mines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 41,13% à Montceau-les-Mines le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella qui a terminé en tête des européennes il y a trois semaines à Montceau-les-Mines, avec 41,13% des votes exprimés, soit 2083 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,73%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 11,81%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Montceau-les-Mines lors de l'élection présidentielle L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Montceau-les-Mines. Marine Le Pen cumulait déjà 30,17% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,6% et 22,41% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 6,25% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,61% contre 50,39%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans Il y a deux ans, lors des législatives à Montceau-les-Mines, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 22,87% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 24,64% pour Louis Margueritte (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 51,08%. C'est donc Eric Riboulet (LFI-PS-PC-EELV) qui l'emportait.

11:02 - Montceau-les-Mines : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Montceau-les-Mines se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 16 831 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 093 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 13,92% des résidents sont des enfants, et 34,56% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 225 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,82%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2001,18 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 19,93%, synonyme d'une situation économique instable. Montceau-les-Mines manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Montceau-les-Mines : la mobilisation des électeurs aux législatives Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 à Montceau-les-Mines (71300). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,14% au premier tour. Au second tour, 60,69% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 11 189 personnes en âge de voter au sein de la ville, 33,02% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 31,06% au premier tour.