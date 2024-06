Résultat des législatives à Montrodat : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Marine le Pen à Montrodat lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 23,15% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Montrodat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,76%. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 9,83% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,99% contre 54,01%.

12:32 - À Montrodat, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour cette élection du Parlement localement. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Montrodat, cumulant 12,5% des suffrages sur place, contre 23,33% pour Sandrine Descaves (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 48,60% contre 51,40% pour les vainqueurs. Sandrine Descaves conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montrodat Dans les rues de Montrodat, le scrutin est en cours. Dotée de 551 logements pour 1 180 habitants, la densité de la ville est de 59 hab par km². Avec 36 entreprises, Montrodat se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,95%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 20,53% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 110,07 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour résumer, Montrodat incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Montrodat L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives à Montrodat. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,33% au premier tour. Au deuxième tour, 40,24% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Montrodat pour les élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 17,23% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,45% au deuxième tour.