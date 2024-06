En direct

19:51 - Les bulletins de l'ancienne Nupes scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,72% à Montrond-les-Bains. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 3,96% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,62% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 16% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Montrond-les-Bains, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 13,49% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La forte progression du RN à Montrond-les-Bains Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 14 points à Montrond-les-Bains entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,76% pour Jordan Bardella à Montrond-les-Bains début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montrond-les-Bains, avec 43,76%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 16,44% et Raphaël Glucksmann à 9,72%.

14:32 - Montrond-les-Bains avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Montrond-les-Bains avec 30,5% contre 30,66% pour Emmanuel Macron. Montrond-les-Bains n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,12% et 9,04% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 49,36% contre 50,64%.

12:32 - Quel score à Montrond-les-Bains pour la majorité ce dimanche ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Montrond-les-Bains, le RN arrivait à la deuxième place, 26,98% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 28,53% pour Julien Borowczyk (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains (53,68%). C'est donc Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Montrond-les-Bains Comment les habitants de Montrond-les-Bains peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,62% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 42,61% de population active et une densité de population de 523 hab par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (80,03%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 889 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,86%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Montrond-les-Bains mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,05% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières législatives à Montrond-les-Bains À Montrond-les-Bains (42210), le niveau d'abstention constituera immanquablement un facteur important de ces législatives 2024. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des ménages, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre la Palestine et Israël, seraient par exemple capables d'impacter la participation à Montrond-les-Bains. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 4 153 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 25,52% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,12% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,69% au premier tour. Au deuxième tour, 61,08% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Montrond-les-Bains ? Quel député remplacera Jean-Pierre Taite dans la 6ème circonscription de la Loire ?