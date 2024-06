Résultat des législatives à Monts-de-Randon : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Monts-de-Randon au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans à Monts-de-Randon que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 29,89% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean Lassalle, obtenant chacun 16,93% et 13,18%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 61,78% contre 38,22%).

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Monts-de-Randon ? Lors des législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Monts-de-Randon, récoltant 7,84% des suffrages sur place, contre 47,04% pour Patrice Saint-Leger (Divers droite). A l'issue du second round, c'est en revanche Pierre Morel A L'Huissier (Union des Démocrates et des Indépendants) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 68,37% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Monts-de-Randon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Monts-de-Randon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 12 hab/km² et 46,63% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 3,83% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec ses 17,55% d'agriculteurs pour 1 236 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (5,85%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 40,13%, comme à Monts-de-Randon, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Monts-de-Randon ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections passées. Début juin, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 64,01% des inscrits sur les listes électorales de Monts-de-Randon (Lozère). La participation était de 57,89% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 66,52% au premier tour et seulement 64,11% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Monts-de-Randon ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017.