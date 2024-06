En direct

19:43 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 18,5% des suffrages dans la localité. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 9,73% à Montverdun début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a vivement avancé à Montverdun en 5 ans Alors que tirer de cette avalanche de scores ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 18 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Montverdun le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives va peut-être concorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. 47,14% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Montverdun, contre Valérie Hayer à 12,4% et Raphaël Glucksmann à 9,73%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 247 habitants de Montverdun passés par les bureaux de vote.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Montverdun ? Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait énormément séduit à Montverdun au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 30,64% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,9% et 15,87% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,84% des suffrages. Au deuxième tour de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui gagnait à Montverdun avec 53,81%, devant Emmanuel Macron à 46,19%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection des députés. Lors des dernières législatives à Montverdun, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 22,25% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,96% pour Julien Borowczyk (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 50,41%. Julien Borowczyk s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Montverdun : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Montverdun comme dans toute la France. Avec ses 1 322 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 712 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,02%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 31,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 47,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 119,00 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Montverdun incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Montverdun : que retenir des précédentes élections ? L'observation des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Début juin, à l'occasion des européennes, 58,66% des électeurs de Montverdun s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 58,06% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,49% au premier tour. Au second tour, 45,31% des votants se sont déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.