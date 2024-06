En direct

19:48 - À Mornac, qui vont plébisciter les électeurs de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Mornac, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,62% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 15,78% à Mornac début juin. Mais ce sont 32% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,79%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,07%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (7,17%).

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Mornac Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 27% à Mornac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,25% pour la liste Bardella à Mornac il y a trois semaines Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. Le 9 juin en effet, à Mornac, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 35,25% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,78% et Valérie Hayer à 13,11%. Ce qui correspond à 344 votes dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Mornac lors de la présidentielle 2022 Mornac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,09%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 26,69% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,87% et 6,02% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,54% contre 57,46%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Mornac ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Mornac en 2022, lors des législatives, avec 19,49% au premier tour, contre 28,62% pour René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Mornac étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Charente. Et le second tour sera à l'avenant avec encore René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Mornac aux élections législatives Dans les rues de Mornac, le scrutin est en cours. Dotée de 978 logements pour 2 123 habitants, la densité de la ville est de 93 hab/km². L'existence de 99 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,8%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 47,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 146 € par an, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Mornac contribue à édifier l'avenir français.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Mornac À Mornac (16600), l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 sera le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,14% au premier tour. Au deuxième tour, 49,59% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 825 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,92% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,77% au deuxième tour, soit 1 401 personnes. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national pourrait potentiellement impacter la participation à Mornac.