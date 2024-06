Résultat des législatives à Muret : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes dissoute à Muret ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 16,49% à Muret pour ces élections continentales. Mais ce sont 32% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (10,87%), de Marie Toussaint (4,95%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,31%). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Muret, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,07% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Muret à l'issue des législatives ? Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? Si on extrapole la progression du RN lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de s'élever à environ 30% à Muret. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également conquis par le parti dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Muret dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le 9 juin en effet, à Muret, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, récoltant 32,73% des votes face à Raphaël Glucksmann à 16,49% et Valérie Hayer à 11,76%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Muret ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Ce sont Emmanuel Macron avec 24,39% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,95% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle à Muret. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 23,88% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 55,81% devant Marine Le Pen (44,19%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Muret ? Revenir sur le dernier scrutin législatif livre des enseignements clés au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Muret, couverte par la 7ème circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 30,07%, alors que le RN sera distancé à 22,83%. Il en ira de même au second tour, le parti laissant cette fois le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Muret Quel impact auront les électeurs de Muret sur les résultats des élections législatives ? Avec 44,43% de population active et une densité de population de 436 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 14,6% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,67%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 8 157 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,72% et d'une population étrangère de 8,13% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Muret mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,92% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Muret À Muret, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,88% au premier tour et seulement 45,55% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Muret ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 17 059 personnes en âge de voter dans la ville, 74,08% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 70,58% au deuxième tour, soit 12 037 personnes.