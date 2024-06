Résultat des législatives à Nancy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Nancy ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 19,92% à Nancy début juin. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 43% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Nancy, la Nupes avait par ailleurs glané 39,09% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions couvrant la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Nancy avant les législatives Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais des indices se dégagent… En regardant la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer à environ 16% à Nancy. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également grappillés par le parti dans la localité ces dernières années, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella n'a pas fait recette à Nancy lors des élections européennes Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques jours. Même s'il y a des exceptions... À Nancy, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 19,92% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 17,38%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 15,84%.

14:32 - Nancy avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Point à retenir : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives à Nancy que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait engrangé 11,32% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,02%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 29,83% et Marine Le Pen avec 11,32%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,82% contre 76,18%).

12:32 - À Nancy, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Nancy il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,85% au premier tour, contre 39,09% pour les candidats LFI-PS-PC-EELV en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Nancy : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Nancy est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 26,88% de cadres pour 104 260 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 9 594 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 12,45% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,8% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 10 258 résidents étrangers, représentant 9,83% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2411,03 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,55%, annonçant une situation économique fragile. À Nancy, où la jeunesse représente 48% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Nancy Au fil des scrutins électoraux passés, les 105 753 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 46,41% des inscrits sur les listes électorales de Nancy. Le taux d'abstention était de 47,79% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,92% au premier tour et seulement 50,03% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Nancy ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 53 441 personnes en âge de voter dans la ville, 28,68% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,25% au premier tour.