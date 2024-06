Résultat des législatives à Nantes : le verdict des résultats EN DIRECT

20:23 - L'Union gauche en tête dans la Loire Atlantique Résultats partiels à 27,13% en Loire-Atlantique (44) : UG 29,93% ; RN 24,13%, DVD 15,31% et ENS 14,60%

20:00 - Les premiers résultats du 1er tour des législatives Découvrez les premiers résultats nationaux du premier tour des élections législatives selon Ifop pour TF1 et LCI, les résultats des villes arriveront plus tard dans la soirée : RN : 34,5%

NFP : 28,5%

Maj : 22,5%

LR : 10%

Ext G : 1,2%

REC : 0,5%

Divers : 2,8%

19:27 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en rassembler une portion. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Nantes, la Nupes avait en effet rassemblé 45,46% des votes si on tient compte en intégralité des 5 circonscriptions de la ville. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 23,82% à Nantes pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 52% sur place.

18:22 - Rassemblement national : quel résultat à Nantes à l'issue des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si en France entière, les instituts de sondage prévoient une évolution moyenne du RN à près de 15 points de plus aux législative 2024 en comparaison de son résultat des dernières législatives (ce qui amènerait théoriquement le parti de Jordan Bardella à 20% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a visiblement gagné que 2,68 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

17:36 - Nantes fait exception lors des européennes 2024 Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Nantes lors des dernières élections des députés européens, avec 23.82% des bulletins. La liste doublait alors celle de Manon Aubry avec 15.37% dans la commune. Valérie Hayer échouait troisième, avec 14.64%.

17:07 - Un taux de participation en forte hausse en Loire-Atlantique La Loire-Atlantique semble se mobiliser autour des élections législatives de 2024. Le taux de participation à 17h s'établit à 65,10% cette année contre seulement 43,26% en 2022.

16:44 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Nantes ? Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. Nantes avait voté pour Marine Le Pen à 8.13% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 33.11% et 29.64% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 81.15% devant Marine Le Pen (18.85%).

16:27 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Nantes ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN ratait complètement la première marche à Nantes en 2022, lors des élections du Parlement, avec 5.61% au premier tour, contre 45.46% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 5 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux adversaires portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 44.39% contre 55.61% pour les vainqueurs.

15:56 - La participation dans la Loire Le taux de participation à 12h dans la Loire (42) est de 28.36% dans ces élections législatives 2024.

15:40 - Les défis socio-économiques de Nantes et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Nantes se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 30,17% de cadres supérieurs pour 323 204 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 30 611 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (37,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 28 788 résidents étrangers, soit 8,98% de la population, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 884,21 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Nantes, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

15:21 - Un taux de participation à midi en Loire-Atlantique similaire à celui du niveau national En Loire-Atlantique (44), le taux de participation à midi est de 25.84%, selon les données de la préfecture du département. La participation observée est similaire à celle au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - Abstention à Nantes : que retenir des précédentes élections ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 42,82% des personnes habilitées à voter à Nantes avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,62% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,14% au premier tour. Au second tour, 47% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.