Résultat des législatives à Nantes : le verdict des résultats EN DIRECT

Dans la 2ème circonscription du Maine-et-Loire, les résultats partiels sur 76% des inscrits donne Stella Dupont, la députée LREM sortante en tête avec 40,86% des suffrages. La candidate de la Nupes, Caroline Bessa suit à 27,94% et Anne-Sophie Lemenach du Rassemblement est troisième ave 13,12%. Le second tour pourrait être un duel LREM - Nupes.

21:05 - La Nupes et Ensemble donnés à 25,9% par de nouvelles estimations des résultats

L'Ifop-Fiducial a publié de nouvelles estimations des résultats du premier tour des élections législatives pour TFI-LCI-Les Indés Radios. La Nupes et Ensemble sont toujours donnés à égalité à 25,9% des voix et sont suivis par le RN à 19% et LR à 11,4%. Reconquête! et les candidats de divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%.