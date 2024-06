Résultat des législatives à Navenne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Navenne dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. 33,51% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Navenne, contre Raphaël Glucksmann à 17,14% et Valérie Hayer à 14,82%. Le mouvement nationaliste s'est arrogé le scrutin avec 260 électeurs de Navenne.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Navenne lors de la présidentielle 2022 C'est probablement la présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Navenne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,58%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 28,71% des voix. Navenne n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 18,06% et 7,42% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 39,45% contre 60,55%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Navenne, cumulant 19,08% des voix sur place, contre 30,33% pour Barbara Bessot Ballot (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 40,59% contre 59,41% pour les vainqueurs. Barbara Bessot Ballot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Navenne : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Navenne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 43,38% de population active et une densité de population de 428 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 8,23% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (15,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 701 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,60%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,82%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Navenne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,27% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Navenne À Navenne (70000), l'un des critères essentiels de ces législatives 2024 sera incontestablement le taux de participation. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages pourraient en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Navenne. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 178 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,51% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,09% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 40,84% au premier tour et seulement 42,4% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Navenne ? Quel député se substituera à Barbara Bessot Ballot dans la 1ère circonscription de la Haute-Saône ?