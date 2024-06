En direct

19:43 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 11% et 13% à Nervieux lors de ce premier tour La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Nervieux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 11,9% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 8,4% à Nervieux le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 3,46% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,73% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 13% cette fois.

18:42 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Nervieux Que peut-on conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà glané 16 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance du RN à Nervieux il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. 51,85% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Nervieux, contre Valérie Hayer à 11,11% et Raphaël Glucksmann à 8,4%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi pas moins de 210 habitants de Nervieux passés par les isoloirs.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Nervieux au premier tour de la dernière présidentielle La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Nervieux lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 34,03% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 23,32% et 12,3% des voix. Jean-Luc Mélenchon se contentait de la quatrième place avec 10,38% des voix. Marine Le Pen elle conservait son avantage au second tour avec 56,8%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Nervieux ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Nervieux, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 24,34% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 26,46% pour Jean-Pierre Taite (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (59,25%). Jean-Pierre Taite s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Nervieux Comment la population de Nervieux peut-elle influencer les résultats des législatives ? Dans le village, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,73% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,78%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 386 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,45%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,67%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Nervieux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,26% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Nervieux L'observation des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Début juin, à l'occasion des européennes, 55,26% des inscrits sur les listes électorales de Nervieux avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 48,5% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 49,36% au premier tour et seulement 43,86% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 82,5% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 80,18% au second tour, soit 623 personnes.