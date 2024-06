En direct

19:43 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Neulise ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Neulise, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,75% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 10,37% à Neulise le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 3,94% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,66% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 17% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Neulise en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 31% voire plus à Neulise ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,42% pour la liste Bardella à Neulise le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Neulise, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, l'a emporté, avec 39,42% des votes contre Valérie Hayer à 16,39% et Raphaël Glucksmann à 10,37%.

14:32 - 29,62% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Neulise L'élection du président de la République est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 29,62% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Neulise. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,56%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,95% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 51,08%, devant Emmanuel Macron à 48,92%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le score en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection du Parlement français. Lors des dernières législatives à Neulise, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 23,44% des votants ayant choisi son binôme, contre 28,47% pour Nathalie Sarles (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains avec 55,94%. C'est ainsi Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Neulise : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les électeurs de Neulise exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,48%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (68,73%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,13%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 427 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,87%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,26%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Neulise mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,6% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - La participation aux élections législatives à Neulise À Neulise, l'une des grandes inconnues des législatives sera indiscutablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,79% au premier tour et seulement 56,39% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,54% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 22,75% au premier tour.