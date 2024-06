Résultat des législatives à Neuvy-en-Sullias : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen obtenait 34,16% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,34% et 14,99% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 9,39% des voix pour sa part. Au second tour de l'élection, c'est aussi la leader du RN qui se plaçait en tête avec 55,84%, devant Emmanuel Macron à 44,16%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Neuvy-en-Sullias aux élections législatives

Comment la population de Neuvy-en-Sullias peut-elle impacter le résultat des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 23,38% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 17,99% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,6%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 482 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,97%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,04%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Neuvy-en-Sullias mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,34% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.