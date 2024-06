Résultat des législatives à Nohic : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur. 49,29% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Nohic, devant Valérie Hayer à 10,54% et Raphaël Glucksmann à 10%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi pas moins de 276 votants de Nohic.

34,93% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Nohic

L'élection suprême est certainement la référence pour jauger une tendance politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La présidente du parti avait accumulé 34,93% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 21,45% et 16,54%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,02% contre 41,98%).