Résultat des législatives à Nointel : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Nointel : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Nointel, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Le taux de chômage à 7,95% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 107 hab/km² et 45,38% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 485 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,27%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,99%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Nointel mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,88% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.