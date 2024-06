En direct

19:43 - Un résultat aux législatives entre 19% et 23% à Noirétable pour le Nouveau Front populaire ? La Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,26% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 11,38% à Noirétable le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 4,79% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,99% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Noirétable en 5 ans Que déduire des résultats des derniers scrutins ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Noirétable entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,98% pour la liste RN à Noirétable le 9 juin dernier Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est historique. Consulter des résultats aussi récents semble donc d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 247 électeurs de Noirétable se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a enregistré ainsi 36,98% des votes devant Valérie Hayer à 13,47% et Raphaël Glucksmann à 11,38%.

14:32 - 28,12% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Noirétable La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen s'est illustrée à Noirétable au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 28,12% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,58% et 11,76% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec seulement 8,79% des suffrages. Avec 47,39%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,61%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel en 2022 Le score obtenu par le RN sera déterminant pour cette élection du Parlement, au niveau local. Aux législatives en 2022 à Noirétable, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 24,04% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 26,66% pour Julien Borowczyk (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains (50,48%). C'est ainsi Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui l'emportait.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Noirétable : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Noirétable, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 032 logements pour 1 582 habitants, la densité de la ville est de 39 hab/km². L'existence de 144 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (59,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 31,71% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2014,62 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Noirétable, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les législatives sont lancées à Noirétable : scrutin en cours L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Début juin, durant les européennes, parmi les 1 233 personnes en âge de voter à Noirétable, 56,85% étaient allées voter, contre une participation de 55,86% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,77% au premier tour. Au second tour, 49,31% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,57% dans la commune, contre un taux de participation de 82,65% au premier tour, ce qui représentait 1 015 personnes.