Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,6% contre 30,43% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,9% et 7,94% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 38,32% contre 61,68%.

Les défis socio-économiques de Noiseau et leurs implications électorales

La composition démographique et socio-économique de Noiseau façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,24%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (73,93%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 719 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,58% et d'une population immigrée de 10,86% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,9% à Noiseau, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.