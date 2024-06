Résultat des législatives à Ô-de-Selle : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc tout aussi indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Ô-de-Selle, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 42,98% des votes face à Valérie Hayer à 16,58% et Raphaël Glucksmann à 7,95%. Ce sont alors 254 votants qui l'ont désignée dans la commune.

C'est probablement l'élection suprême qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 33,24% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Ô-de-Selle. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,65%. Ô-de-Selle n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,81% des voix pour sa part. Au second tour, face à Macron, la cheffe du RN l'avait aussi emporté avec 51,14% contre 48,86%.

11:02 - Dynamique électorale à Ô-de-Selle : une analyse socio-démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Ô-de-Selle mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,79% et une densité de population de 49 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 522 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,50%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,28%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Ô-de-Selle mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,92% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.