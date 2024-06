Résultat des législatives à Oberbronn : l'élection 2024 en direct

Le RN réalisait un joli démarrage à Oberbronn il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Ludwig Knoepffler qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 31,66% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription du Bas-Rhin. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,28%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Oberbronn : perspectives électorales

Dans les rues d'Oberbronn, les élections sont en cours. Dotée de 695 logements pour 1 462 habitants, la densité de la commune est de 72 hab/km². Ses 76 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (78,27%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 39,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 787,97 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Oberbronn, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux défis français.