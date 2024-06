En direct

19:52 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Onet-le-Château ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Front populaire ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 17,05% à Onet-le-Château il y a quelques jours. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 30% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (8,93%), de l'EELV Marie Toussaint (3,91%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,5%). Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 25,07% des bulletins dans la commune.

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Onet-le-Château en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 20% voire plus à Onet-le-Château ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Onet-le-Château le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant. C'est en effet la liste Bardella qui s'affichait en tête des européennes il y a trois semaines à Onet-le-Château, avec 26,54% des voix exprimées, soit 1094 voix, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 17,05%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 16,96%.

14:32 - Onet-le-Château avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 30,61% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,75% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Onet-le-Château. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 17,02%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,91% devant Marine Le Pen (33,09%).

12:32 - Quel résultat pour la majorité au premier tour à Onet-le-Château ? Le score en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette législative à l'échelle locale. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville d'Onet-le-Château, cumulant 12,87% des suffrages sur place, contre 41,19% pour Stéphane Mazars (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Dynamique électorale à Onet-le-Château : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Onet-le-Château est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 873 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 872 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 17,28% des résidents sont des enfants, et 8,75% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 1 211 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 9,16%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 163 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, à Onet-le-Château, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Onet-le-Château : les tendances L'une des grandes inconnues des élections législatives sera l'étendue de l'abstention à Onet-le-Château. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,4% au premier tour. Au second tour, 46,68% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Onet-le-Château cette année ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,56% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 77,36% au premier tour, soit 6 058 personnes. La détermination des habitants de faire "barrage" au RN pourrait entre autres nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Onet-le-Château.