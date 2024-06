Résultat des législatives à Orange : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 15% et 18% à Orange lors de ces législatives L'autre question qui entoure ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 15,12% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,71% à Orange. Mais on peut en revanche estimer un score de 18% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,6%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,5%).

18:42 - Avantage RN à Orange pour les législatives 2024 Que retenir des résultats des dernières élections ? L'étiquette RN devrait se situer à 50% à Orange lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Orange il y a trois semaines ? Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 4283 habitants d'Orange passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a séduit 43,41% des voix face à Marion Maréchal à 11,59% et Valérie Hayer à 10,83%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Orange au premier tour de l'élection présidentielle Il faut retenir que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La leader du parti avait rassemblé 31,63% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 21,71% et 18,69%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 55,5% contre 44,5%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Orange. C'est en effet Marie-France Lorho qui se plaçait en tête au premier tour avec 46,53% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Vaucluse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 61,03%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,97%.

11:02 - Orange : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale législative, Orange est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 28 949 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 750 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 866 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (72,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Orange accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 577 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2166,23 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,77%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Orange, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les élections législatives à Orange (84100) sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Orange (84100) ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,44% au premier tour et seulement 41,67% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,68% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 72,1% au deuxième tour, ce qui représentait 13 989 personnes. L'inflation dans le pays qui grève les finances des Français est de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens d'Orange.