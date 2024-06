Résultat des législatives à Orcier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un effet Bardella aussi à Orcier le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Il y a quelques semaines en effet, à Orcier, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, cumulant 38,72% des votes devant Valérie Hayer à 14,04% et Raphaël Glucksmann à 8,72%. Si on entre dans le détail, 182 votants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - 31,49% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Orcier C'est incontestablement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a amplement surpassé son score national à Orcier à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,49% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,12% et 14,03% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 8,21% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,5% contre 52,5%.

12:32 - Quel résultat à Orcier pour Ensemble ce soir ? Il y a deux ans, lors des législatives à Orcier, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,81% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 23,06% pour Anne-Cécile Violland (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (60,52%). Anne-Cécile Violland conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques d'Orcier révèlent les tendances électorales Dans la ville d'Orcier, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 96 hab par km² et 50,56% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,72% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 403 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,59%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,53%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Orcier mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,44% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Les législatives sont lancées à Orcier : scrutin en cours Au fil des dernières années, les 1 086 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,36% dans la commune d'Orcier, à comparer avec une abstention de 46,45% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,68% au premier tour et seulement 54,02% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.