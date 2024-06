Résultat des législatives à Ouzouer-sur-Trézée : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Ouzouer-sur-Trézée lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Ouzouer-sur-Trézée que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 39,87% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 23,62% et 10,05%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,77% contre 41,23%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Les élections législatives avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Ouzouer-sur-Trézée. On retrouvait en effet Mathilde Paris au sommet au premier tour, avec 43,00% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Loiret. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 61,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,22%.

11:02 - Ouzouer-sur-Trézée aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire d'Ouzouer-sur-Trézée, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 124 habitants répartis dans 794 logements, ce village présente une densité de 19 hab par km². Avec 52 entreprises, Ouzouer-sur-Trézée permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,08% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 58,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 119,04 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ouzouer-sur-Trézée incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ouzouer-sur-Trézée ? À Ouzouer-sur-Trézée, le taux de participation sera immanquablement un critère essentiel des élections législatives. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,84% au premier tour et seulement 50,43% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 812 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,37% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,26% au second tour.