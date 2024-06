Résultat des législatives à Palaiseau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Palaiseau, que vont choisir les supporters de la gauche ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score se tourner vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 22,3% à Palaiseau. Mais ce sont 49% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,28%), de l'écologiste Marie Toussaint (10,15%) ou encore de Léon Deffontaine (2,47%). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Palaiseau, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 40,23% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Palaiseau ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on s'en tient à la progression du RN lors des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait s'élever à environ 15% à Palaiseau. Un calcul qui concorde avec les points également arrachés par le parti dans la commune ces dernières années : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Palaiseau fait exception lors des élections de juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il convient d'étudier avec précision. Une tempête sans précédent… Même si certaines communes échappent à la règle ! C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Palaiseau lors des dernières élections des députés européens, avec 22,3% des suffrages. La liste devançait alors celle de Valérie Hayer avec 15,87% dans la localité. Manon Aubry finissait troisième, avec 15,28%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Palaiseau au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Palaiseau que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La leader du parti avait accumulé 10,3% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,44%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 30,26% et Marine Le Pen avec 10,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,33% contre 77,67%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Palaiseau Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Palaiseau en 2022, lors des législatives, avec 7,37% au premier tour, contre 40,23% pour Jérôme Guedj (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Palaiseau votant pour la 6ème circonscription de l'Essonne. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Jérôme Guedj (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Démographie et politique à Palaiseau, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Palaiseau révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 43% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,98%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage important de cadres, atteignant 39,99%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,87% et d'une population immigrée de 16,85% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,42% à Palaiseau, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Palaiseau : la participation en question À Palaiseau (91120), le taux de participation constituera indéniablement un critère déterminant de ces élections législatives. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,2% au premier tour et seulement 45,03% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Palaiseau ? Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,06% au second tour.