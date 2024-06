Résultat des législatives à Panazol : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier du vote Nupes à Panazol ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance sans garantie. Raphaël Glucksmann avait cumulé 18,6% à Panazol début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 30% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Panazol, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 26,67% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (19,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,86% pour Yannick Jadot, 3,47% pour Fabien Roussel et 2,96% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Le RN a fortement avancé à Panazol en 5 ans Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Panazol début juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. 29,45% des voix se sont en effet tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Panazol, face à Raphaël Glucksmann à 18,6% et Valérie Hayer à 16,58%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 1455 votants de Panazol.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Panazol au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Panazol lors du premier tour de la présidentielle avec 32,2%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 20,04%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,08% et 6,56% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 35,38% contre 64,62%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce soir à Panazol ? Le RN n'a pas convaincu à Panazol en 2022, lors des élections des députés, avec 16,81% au premier tour, contre 36,85% pour Sophie Beaudouin Hubiere (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Panazol votant pour la 1ère circonscription de la Haute-Vienne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 43,71% contre 56,29% pour les vainqueurs. Sophie Beaudouin Hubiere remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Panazol : perspectives électorales Dans la ville de Panazol, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 545 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,74%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,33%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 4 742 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,56%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,29%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Panazol mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,22% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Panazol Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 38,98% des électeurs de Panazol avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 39,47% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 43,28% au premier tour et seulement 44,82% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Panazol cette année ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 8 307 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,65% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 20,93% au deuxième tour.