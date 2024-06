En direct

19:49 - À Panissières, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion choisira le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 13,62% à Panissières. Mais ce sont 23% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,91%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,56%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,58%). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Panissières, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 21,23% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Panissières en 5 ans Difficile de résumer clairement cette avalanche de chiffres. Mais des éléments émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Panissières le 9 juin Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui a secoué le pays il y a peu. Le 9 juin en effet, à Panissières, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, avec 36,33% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 13,62% et Valérie Hayer à 12,97%. Dans le détail, 392 habitants l'ont désignée dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Panissières au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 29,09% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Panissières. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,44%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,77% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,76% contre 51,24%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Panissières Regarder le dernier scrutin législatif apporte des indicateurs clés au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Panissières il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Grégoire Granger en tête au premier tour, avec 23,87% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Loire. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) chez les électeurs avec 57,27%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Panissières Quel portrait faire de Panissières, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 862 habitants répartis dans 1 659 logements, cette commune présente une densité de 110 hab/km². Ses 209 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (70,22%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 43,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,79%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2059,36 euros/mois. À Panissières, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Panissières ? L'un des critères clés des élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention à Panissières. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,26% au premier tour et seulement 59,79% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Panissières ? Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 23,94% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,78% au deuxième tour.