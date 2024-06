En direct

19:47 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 5,87% à Pargny-sur-Saulx pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 6,65% de Manon Aubry (La France insoumise), les 0,39% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,76% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 12% sur place. Lors du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 14,48% des voix dans la localité.

18:42 - Qui peut battre le RN à Pargny-sur-Saulx ? Que peut-on déduire de cette masse de statistiques ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 3 points à Pargny-sur-Saulx. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une évolution de près de 15 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi l'amener à 44% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Le RN largement au-dessus de sa moyenne nationale à Pargny-sur-Saulx aux européennes Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à observer de près. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui nous occupe désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Pargny-sur-Saulx. L'extrême droite cumulait 63,8% des votes, devant Valérie Hayer à 8,61% et Manon Aubry à 6,65%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Pargny-sur-Saulx lors de l'élection présidentielle La cité de Pargny-sur-Saulx avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 puisque la patronne du parti frontiste s'imposait avec 53,61% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 17,87% et 14,2% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 4,85% des suffrages pour sa part. Rebelotte au second tour devant Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 72,66% contre 27,34%.

12:32 - Quel score à Pargny-sur-Saulx pour le RN aux élections législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Pargny-sur-Saulx lors des législatives 2022. C'est en effet Pierre Thionnet qui arrivait en pôle position au premier tour avec 36,55% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Marne. C'est pourtant Charles de Courson (Divers droite) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Pargny-sur-Saulx au second tour, avec 51,98%.

11:02 - Démographie et politique à Pargny-sur-Saulx, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pargny-sur-Saulx révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 153 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 18,67%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 1782,9 € par mois peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (11,88%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,02%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pargny-sur-Saulx mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 50,92% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Pargny-sur-Saulx L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation à Pargny-sur-Saulx. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 34,03% au premier tour et seulement 31,78% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Pargny-sur-Saulx pour les élections législatives 2024 ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,64% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 66,69% au premier tour, c'est-à-dire 855 personnes. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des Français, combinée avec les craintes liées à la guerre au Moyen-Orient, sont notamment capables de ramener les habitants de Pargny-sur-Saulx dans les isoloirs.