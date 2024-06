Résultat des législatives à Passais Villages : l'élection 2024 en direct

Au premier tour des élections législatives 2022, Passais Villages, couverte par la 1ère circonscription de l'Orne, verra le binôme Les Républicains s'imposer avec 33,25%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 17,92%. A l'issue du second tour, c'est en revanche Chantal Jourdan (Nupes) qui remportera le plus de voix, avec 50,13% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Passais Villages : un éclairage démographique

Dans les rues de Passais Villages, les élections sont en cours. Avec ses 1 162 habitants, ce bourg se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 80 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (58,91%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 136 résidents étrangers, représentant 11,69% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 33,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1362,08 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Passais Villages incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.