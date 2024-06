Résultat des législatives à Penchard : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen prenait la tête avec 37,73% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,54% et 17,36% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5,34% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 55,84%, devant Emmanuel Macron à 44,16%.

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé au niveau local pour cette législative 2024. Le Rassemblement national réalisait un beau départ à Penchard au début des élections législatives 2022. C'est en effet Béatrice Roullaud qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 32,68% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,05%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,95%.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Penchard comme partout en France. Avec ses 1 354 habitants, ce village est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 59 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 410 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 24,33% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 17,01% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 203 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 30,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 191,51 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Penchard, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.