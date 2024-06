Résultat des législatives à Péroy-les-Gombries : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN réalisait un bon départ à Péroy-les-Gombries. On retrouvait en effet Audrey Havez au sommet au premier tour, avec 39,90% dans la ville, qui votait pour la 4ème circonscription de l'Oise. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,05%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Péroy-les-Gombries Dans les rues de Péroy-les-Gombries, le scrutin est en cours. Avec ses 1 203 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 43 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,71%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,58% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 33,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 165,31 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Péroy-les-Gombries, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Péroy-les-Gombries Le taux de participation sera immanquablement un facteur clé de ce scrutin législatif à Péroy-les-Gombries (60440). Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,89% au premier tour et seulement 46,43% au second tour. Quelle sera la participation à Péroy-les-Gombries pour les législatives 2024 ? En proportion, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,64% au niveau de la localité, contre un taux de participation de 80,9% au premier tour, ce qui représentait 631 personnes.