Résultat des législatives à Pesmes : l'élection 2024 en direct

17:23 - Un RN au sommet aussi à Pesmes le 9 juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections européennes à Pesmes. Le bulletin a cumulé 37,79% des voix, soit 178 voix, devant Valérie Hayer à 14,65% et Raphaël Glucksmann à 11,89%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Pesmes en 2022 ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,37% contre 29,55% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,71% et 7,15% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,43% contre 53,57%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection législative 2024, au niveau local. Il y a deux ans, lors des législatives à Pesmes, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 24,63% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,24% pour Barbara Bessot Ballot (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 58,51%. Barbara Bessot Ballot s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Pesmes, un lien étroit Dans les rues de Pesmes, le scrutin est en cours. Avec ses 1 077 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 89 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 691 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (70,16%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 30,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 32,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 542,42 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Pesmes incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Pesmes Au cours des dernières années, les 1 097 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 857 électeurs de Pesmes (Haute-Saône) avaient pris part au scrutin (soit 56,01%), à comparer avec un taux de participation de 60,23% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 49,65% au premier tour. Au second tour, 50,7% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Pesmes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.