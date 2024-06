Résultat des législatives à Peyrat-le-Château : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Peyrat-le-Château dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'analyser de près. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous occupe désormais. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Peyrat-le-Château, à 28,93%. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 17,71% et Manon Aubry à 12,47%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Peyrat-le-Château lors de l'élection présidentielle Peyrat-le-Château avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,36%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 26,01% des voix. Emmanuel Macron et Fabien Roussel devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,7% et 5,86% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 48,74% contre 51,26%.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Peyrat-le-Château ? Analyser le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des législatives 2022, Peyrat-le-Château, couverte par la 1ère circonscription de la Haute-Vienne, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 39,47%, alors que le RN restera derrière à 20,82%. Sur la commune de Peyrat-le-Château, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse lors du second tour, achevant l'échec du RN.

11:02 - Peyrat-le-Château : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact aura la population de Peyrat-le-Château sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,26% et une densité de population de 17 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 12,42%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,95% et d'une population immigrée de 12,73% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 30,64%, comme à Peyrat-le-Château, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Participation aux législatives à Peyrat-le-Château : les chiffres clés Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Peyrat-le-Château (87470) ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 40,97% au premier tour et seulement 44,69% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,73% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 21,97% au premier tour. L'inflation dans le pays combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit militaire israélo-palestinien, sont en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Peyrat-le-Château.