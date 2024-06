En direct

19:49 - Qui vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes à Plombières-lès-Dijon ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Plombières-lès-Dijon, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,21% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 16,7% à Plombières-lès-Dijon. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 7,95% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,29% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 30% cette fois.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Plombières-lès-Dijon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,49% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Plombières-lès-Dijon début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Il y a quelques semaines en effet, à Plombières-lès-Dijon, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, cumulant 34,49% des voix face à Raphaël Glucksmann à 16,7% et Valérie Hayer à 11,13%. Ce sont alors 347 votants qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Plombières-lès-Dijon au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Plombières-lès-Dijon lors du premier tour de la présidentielle avec 27,71%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,46%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 22,43% et 7,67% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 44,2% contre 55,8%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Plombières-lès-Dijon Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin localement pour cette élection du Parlement français 2024. Lors des législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Plombières-lès-Dijon, obtenant 19,58% des suffrages sur place, contre 29,72% pour Didier Martin (La République en Marche). Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Plombières-lès-Dijon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Plombières-lès-Dijon, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,05%. Un salaire moyen mensuel net de 2200,78 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 871 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,6%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,18%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Plombières-lès-Dijon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,3% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à Plombières-lès-Dijon : la participation au cœur des préoccupations À Plombières-lès-Dijon, quelle abstention aux législatives ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des élections européennes de début juin, sur les 1 802 inscrits sur les listes électorales à Plombières-lès-Dijon, 56,94% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 50,78% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,34% au premier tour. Au deuxième tour, 46,3% des électeurs se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.