19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Plouay à la loupe La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,24% à Plouay. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 20,46% des votes dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 13 points à Plouay Que déduire de cette masse de chiffres ? Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà glané 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Plouay début juin ? Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 35,34% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Plouay, contre Valérie Hayer à 17,27% et Raphaël Glucksmann à 13,24%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi 841 électeurs de Plouay.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Plouay au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est sans doute la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,23% contre 31,76% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,72% et 5,27% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 41,77% contre 58,23%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble aux législatives 2024 à Plouay ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Plouay, le RN terminait à la deuxième place, 23,54% des votants ayant voté pour son binôme, contre 38,81% pour Jean-Michel Jacques (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (61,29%). Jean-Michel Jacques s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Plouay et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel impact auront les électeurs de Plouay sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 82 habitants par km² et un taux de chômage de 7,82%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,21%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 317 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,44%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,75%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Plouay mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,63% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Plouay : les chiffres clés Ce dimanche, lors des élections législatives à Plouay (56240), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,01% au premier tour. Au second tour, 54,45% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 79,71% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,81% au premier tour, c'est-à-dire 3 479 personnes. Les jeunes affichent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?