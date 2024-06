En direct

19:46 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Poey-de-Lescar Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Poey-de-Lescar, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,07% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 17,87% à Poey-de-Lescar. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 16 points à Poey-de-Lescar Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Poey-de-Lescar entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Poey-de-Lescar le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Poey-de-Lescar, à 33,41%, soit 273 voix dans la ville. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 17,87% et Valérie Hayer à 13,95%.

14:32 - Poey-de-Lescar avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Poey-de-Lescar lors du premier tour de la présidentielle avec 30,43%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,62%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 15% et 10,29% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,46% contre 60,54%.

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Au premier tour des élections législatives 2022, Poey-de-Lescar, couverte par la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 31,71%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 16,8%. Sur la commune de Poey-de-Lescar, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Poey-de-Lescar : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique de Poey-de-Lescar façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 7,91% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 46,68% de population active et une densité de population de 237 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers possédant au moins une voiture (91,65%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 763 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,83%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,71%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Poey-de-Lescar mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,84% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Poey-de-Lescar Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, parmi les 1 431 personnes en âge de voter à Poey-de-Lescar, 40,25% étaient restées chez elles. L'abstention était de 39,21% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,75% au premier tour. Au deuxième tour, 46,49% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.