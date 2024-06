Résultat des législatives à Pompignan : l'élection 2024 en direct

Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 36,26% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Pompignan, devant Raphaël Glucksmann à 16,15% et Valérie Hayer à 9,77%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi 256 votants de Pompignan.

14:32 - Pompignan avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022

Performance notable : le RN avait fait au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 25,43% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 23,61% et 20,89%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,65% contre 52,35%).