Les suffrages de la gauche unie en question La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11,73% à Poncins. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Poncins, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 18,14% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Progression fulgurante du RN à Poncins en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 16 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine à environ 30% à Poncins ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Une percée du RN aussi à Poncins début juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 47,12% des voix se sont en effet tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Poncins, contre Raphaël Glucksmann à 11,73% et Valérie Hayer à 11,35%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 245 votants de Poncins.

Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Poncins ? C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. La commune de Poncins avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien Front national terminait avec 30,11% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,14% et 11,88% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 11,6% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,71%, devant Emmanuel Macron à 46,29%.

Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Poncins Le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette législative 2024 localement, comme dans le reste du pays. Les élections législatives avaient abouti à un bon départ pour le RN à Poncins. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Loire, c'est Grégoire Granger qui arrivait en tête au premier tour avec 26,78%. C'est finalement Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Poncins au second tour, avec 54,73%.

Les données démographiques de Poncins révèlent les tendances électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Poncins contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec 49,87% de population active et une densité de population de 48 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,24% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,97%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 470 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,46%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,16%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Poncins mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,6% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Poncins Au cours des dernières années, les 1 238 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les élections européennes, 56,81% des personnes en âge de voter à Poncins s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 50,79% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,92% au premier tour et seulement 42,04% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.