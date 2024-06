Résultat des législatives à Pont-Sainte-Maxence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Pont-Sainte-Maxence scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Pont-Sainte-Maxence, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,39% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 7,41% à Pont-Sainte-Maxence le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 24% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Pont-Sainte-Maxence Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 29% à Pont-Sainte-Maxence ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Pont-Sainte-Maxence Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée en tête des élections du Parlement européen à Pont-Sainte-Maxence. Le mouvement a séduit 43,01% des voix, soit 1440 voix dans la ville, contre Manon Aubry à 13,05% et Valérie Hayer à 10,69%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Pont-Sainte-Maxence ? La commune de Pont-Sainte-Maxence avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la patronne du parti frontiste prenait les devants avec 31,97% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 25,46% et 21,48% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,25% des suffrages. Pour le second tour de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 55,46%, devant Emmanuel Macron à 44,54%.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Pont-Sainte-Maxence ? Aux législatives en 2022 à Pont-Sainte-Maxence, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 21,62% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 39,94% pour Arnaud Dumontier (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il s'arrogeait pourtant 55,38% des votes, devant les candidats LREM (44,62%). C'est donc Audrey Havez chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Élections législatives à Pont-Sainte-Maxence : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Pont-Sainte-Maxence foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 291 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 657 entreprises, Pont-Sainte-Maxence est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,33%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Pont-Sainte-Maxence forme une communauté diversifiée, avec ses 968 résidents étrangers, soit 7,74% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 189 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 16,57%, annonçant une situation économique fragile. À Pont-Sainte-Maxence, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Elections législatives précédentes à Pont-Sainte-Maxence : le niveau d'abstention Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 12 421 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, 8 082 personnes en capacité de voter à Pont-Sainte-Maxence avaient pris part au scrutin (soit 42,55%), contre une participation de 44,65% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,65% au premier tour et seulement 35,27% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.