19:47 - Les supporters de la gauche unie font envie

L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,06% des voix dans la commune. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 6,78% à Pontfaverger-Moronvilliers. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 15% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (3,58%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,39%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,39%).